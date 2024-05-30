Теперь в Греции есть все! «Олимпиакос» принес Элладе первый еврокубок

Исторический трофей пирейского клуба.

Тем, кто предпочитает исключительно футбольные деликатесы, вполне хватает Лиги чемпионов. Они и на Лигу Европы обращают внимание только в исключительных случаях, а уж третий по статусу еврокубок с пока еще небогатой историей для некоторых — неизведанная территория. Не тот статус, провинциальная атмосфера группового этапа, но все-таки у Лиги конференций есть своя изюминка. Особенно — когда дело доходит до финала.

Самый первый из них — это Жозе Моуринью, в полной мере оправдывающий свое прозвище. По-настоящему Особенный тренер, выигравший все три нынешних еврокубка и сделавший по такому случаю памятное тату. Прошлогодний финал — словно воспоминания из прошлого. С триумфом культового для многих «Вест Хэма» и нетипичным для современного футбола поведением капитана «Фиорентины» Бираги. Ему брошенным с трибуны стаканом в кровь разбили голову, а он лишь иронично поаплодировал английским фанатам и уже забинтованный отправился подавать угловой.

Нынешний решающий матч еще до стартового свистка тоже дарил массу сюжетов. Во-первых, почти домашняя для «Олимпиакоса» игра — лишь второй еврокубковый финал для Греции после более чем полувековой паузы. Во-вторых, «Фиорентина» добралась до этой стадии турнира второй раз подряд. Наконец, истории тренеров. Хосе Луис Мендилибар второй раз (после прошлогоднего триумфа «Севильи» в Лиге Европы) довел до финала принятую в разгар сезона команду. А для Винченцо Итальяно, которому по истечении срока контракта прочат уход на повышение (в «Наполи» или, скорее, в «Болонью»), это была возможность проститься с Флоренцией на высокой ноте.

В общем, расклад получался любопытным. Игре же в первом тайме не хватило забитого гола. Матч нельзя было назвать закрытым, но все же было видно, сколь высок уровень ответственности. Потому и действия соперников получались в общем-то предсказуемыми. «Оли», обозначив в первой же атаке претензии на преимущество опасным ударом Даниэла Поденсе (Терраччано вытащил мяч из угла), играл в типичный футбол Мендилибара. Максимально вертикальная игра и много длинных передач, которыми разбивался итальянский прессинг.

«Фиорентина», в свою очередь, настаивала на владении и пыталась раскачать красно-белую оборону атаками с флангов. В итоге именно флорентийцы провели две самые яркие атаки тайма, причем обе уместились в одну минуту. Сначала после подачи на Белотти мяч отлетел к Бонавентуре, но тот лишь размял Тсолакиса. И практически сразу вратарю пришлось по-настоящему спасать, когда прошел заброс в свободную зону опять-таки на Бонавентуру. Так что лидер «фиалок» свой микро-матч с Тсолакисом проигрывал со счетом 0:2, а на табло светились в общем-то логичные нули.

Эмоции игроков «Фиорентины» после поражения «Олимпиакосу». Фото AFP

Символ плотности на поле, уровень которой во втором тайме только повысился, — столкновение головами Белотти и Ретсоса. Греческого защитника шатало, словно побывавшего в нокдауне боксера, однако на поле остался как раз он, а форварда «Фиорентины» поменяли. Игра же до овертайма — да и в дополнительные полчаса тоже — словно проходила под девизом «Никто не хотел проиграть». Победа, похоже, рассматривалась как возможный бонус. Если повезет.

Не повезло. Ни загубившему отличную атаку безобразным ударом Куаме, ни Иборре, который замыкал подачу со штрафного и послал мяч в сантиметрах от цели. А марокканскому снайперу хозяев Эль-Кааби, как казалось, перекрыл кислород Миленкович. Точнее, серб со своим оппонентом справился. Когда же против Эль-Кааби оказался вышедший на замену Раньери, форвард блестяще сыграл на опережение.

В комнате ВАР долго чертили линии. И, наверное, это были самые длинные секунды и минуты в жизни всех, чьи сердца отданы «Олимпиакосу» и «Фиорентины». Наконец — после томительного ожидания — афинский стадион сошел с ума от счастья. На глазах попавших на стадион счастливчиков писали историю греческого футбола.

Футболисты «Олимпиакоса» празднуют гол в ворота «Фиорентины». Фото AFP

Теперь в Элладе точно есть все, включая футбольный еврокубок. Эта игра не останется в памяти, только годы спустя уровень ее зрелищности вряд ли кому-то будет интересен. Зато во всех справочниках будут написано — «Олимпиакос», Эль-Кааби, Мендилибар. Если ваш клуб в кризисе, но хочет покорить Европу, — дождитесь зимы и смело звоните Хосе Луису.