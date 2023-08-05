Евгений Алдонин: «Самых техничных, ловких и спортивных выявляет дворовой футбол»

Евгений Алдонин, Руслан Пименов и Михаил Крапивников из «Народной команды», выступающей в медийной лиге, устроили футбольный мастер-класс на обычной дворовой «коробке» в Люберцах.

Парни провели разминку, после чего собрали из окрестных мальчишек команды и устроили мини-турнир. После футбола ребята более получаса раздавали автографы и фотографировались со всеми желающими.

Так РФС и группа «Самолет» запустили проект «Футбол в каждый двор», цель которого понятна из названия — возрождение дворового футбола и спортивного движняка на районных площадках.

«Футбол начинается со двора, с друзей, с которыми в детстве обивали все окрестные стены. Именно двор выявляет, кто техничнее, быстрее, ловчее. И только затем начинаются секции, работа с тренером и прочее. Поэтому чем чаще РФС будет запускать и реализовывать такие проекты тем больше детей мы сможем вовлечь в футбол», — прокомментировал Алдонин.

«Дворовой футбол — важнейшая составляющая профессионального спорта. Тренеры в детско-юношеских школах дают азы, но фундамент работы с мячом закладывается только самостоятельно в дворовых «коробках», — считает Руслан Пименов.

Каждую субботу до конца сентября на двух пилотных площадках в ЖК «Внуково» и ЖК «Люберцы» подготовленные Академией РФС тренеры будут проходить бесплатные занятия.