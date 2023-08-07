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«У своих ворот»

Сегодня, 10:10

Финальный турнир НФЛ будет проводиться в Хабаровске

Алина Савинова
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Основатель и президент НФЛ Гурам Аджоев подтвердил информацию, что финальный турнир лиги в будущем планируется провести на туристической базе «КлеверЪ» в Хабаровске.

«Эта база станет центром Народной футбольной лиги в Дальневосточном федеральном округе. В перспективе обязательно сыграем там финальный турнир, который ежегодно проводится в Москве. Это будет правильный шаг для развития и расширения географии лиги. С точки зрения логистики и организации будет очень удобно. Все команды соберутся в одном месте в комфортных условиях, там же в шаговой доступности поле», — приводит ТАСС слова Аджоева.

Также он отметил, что на базе можно будет организовывать сборы для команд Народной футбольной лиги.

«Место отличное, очень красивое и живописное. Участники команд смогут приезжать туда с семьями, то есть это прекрасная возможность для активного отдыха и здорового образа жизни», — добавил президент лиги.

Финальный турнир НФЛ сезона-2022/23 проходил в Москве с 5 по 10 июня. Всего в нем приняло участие 15 команд. Победителем стала московская команда «Диалог», которая в решающем матче обыграла еще один столичный коллектив — «МГУ-ветераны».

Народная футбольная лига была создана в 2016 году для популяризации спорта и здорового образа жизни среди футболистов-любителей старше 45 лет. В попечительский совет лиги входят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Источник: https://tass.ru/sport/18457571
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