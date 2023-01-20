РФС планирует провести розыгрыш Лиги легенд с марта по октябрь 2023 года

Российский футбольный союз (РФС) с апреля по октябрь 2023 года намерен провести розыгрыш Лиги легенд, в котором примут участие ветераны отечественных клубов, информирует ТАСС.

«В рамках Лиги легенд будет не больше восьми матчей. Он будут идти в синхронизации с календарем РПЛ — игры будут предшествовать матчам соперников в чемпионате России. Планируется, что матчи пройдут с апреля по октябрь 2023 года», — сказал собеседник агентства.

РФС в 2022 году провел два Матча легенд, в которых приняли участие бывшие футболисты «Зенита» и «Спартака». Первая встреча, прошедшая 8 июля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Вторая игра состоялась 2 сентября в Москве, победили красно-белые (2:1).