РФС планирует провести розыгрыш Лиги легенд с марта по октябрь 2023 года

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Российский футбольный союз (РФС) с апреля по октябрь 2023 года намерен провести розыгрыш Лиги легенд, в котором примут участие ветераны отечественных клубов, информирует ТАСС.
«В рамках Лиги легенд будет не больше восьми матчей. Он будут идти в синхронизации с календарем РПЛ — игры будут предшествовать матчам соперников в чемпионате России. Планируется, что матчи пройдут с апреля по октябрь 2023 года», — сказал собеседник агентства.
РФС в 2022 году провел два Матча легенд, в которых приняли участие бывшие футболисты «Зенита» и «Спартака». Первая встреча, прошедшая 8 июля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Вторая игра состоялась 2 сентября в Москве, победили красно-белые (2:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования