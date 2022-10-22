В академии «Спартака» прошел турнир, посвященный памяти жертв трагедии в «Лужниках»

Сегодня, 22:29
На полях академии «Спартака» прошел благотворительный турнир болельщиков «Кубок Памяти». На церемонии открытия выступил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.
Турнир был посвящен памяти жертв трагедии в «Лужниках» 20 октября 1982 года. В давке под трибунами погибли, по официальным данным, 67 человек, которые пришли на матч Кубка УЕФА с голландским «Хаарлемом».
В «Кубке Памяти» приняли участие заместитель технического директора академии Андрей Ещенко, технический координатор Артем Ребров, бывшие футболисты красно-белых Денис Бояринцев и Александр Павленко. Всего в соревновании приняли участие 46 команд.
Первое место среди любителей заняла «Народная команда», в зачете «Актив» победу одержал «КБ Покров», а у ветеранов лучшими стали «КБС».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования