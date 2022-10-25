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«У своих ворот»

Сегодня, 13:23

В Госдуме высказались о призыве Павелко исключить РФС из ФИФА и УЕФА

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала требование главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко исключить РФС из УЕФА и ФИФА.

«Вы куда-то не туда смотрите! Зачем на это обращать внимание? Зачем? С ними уже все понятно. Еще раз: не обращайте внимания. Лучше сделать акцент на достижение наших спортсменов, чем это все обсуждать», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Павелко заявил, что организация будет требовать исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции клубов из присоединенных территорий в чемпионаты России по футболу.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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