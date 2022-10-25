В Госдуме высказались о призыве Павелко исключить РФС из ФИФА и УЕФА

Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала требование главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко исключить РФС из УЕФА и ФИФА.

«Вы куда-то не туда смотрите! Зачем на это обращать внимание? Зачем? С ними уже все понятно. Еще раз: не обращайте внимания. Лучше сделать акцент на достижение наших спортсменов, чем это все обсуждать», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Павелко заявил, что организация будет требовать исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции клубов из присоединенных территорий в чемпионаты России по футболу.