Найдутся ли достойные соперники для Швеции и Канады.

Швеция — Финляндия

Сборная Швеции — наряду с канадцами одна из двух команд, которая еще не знает поражений на этом турнире. На пути к четвертьфиналу «Тре Крунур» не заметили даже мощный состав американцев (5:2). По ходу группового этапа у главного тренера шведов Сэма Халлана попросту не было проблем, над которыми ему нужно было бы ломать голову. Прямо сейчас у шведов с их 35 заброшенными шайбами и 9 пропущенными — вторая атака и первая оборона на турнире.

По всем ключевым вводным лидер группы B должен обыгрывать финнов в скандинавском дерби и проходить дальше. Однако как тут не вспомнить его национальную особенность рассыпаться в плей-офф? Тем более что никто не знает, как эти шведы поведут себя, оказавшись впервые в стрессовой ситуации, а команда Юкки Ялонена, несмотря на отвратительный хоккей в группе, способна в нужный момент собраться и обеспечить проблемы кому угодно.

Джонни Годро и Брэди Ткачук. Фото AFP

США — Чехия

После того как в конце марта генеральный менеджер сборной США на предстоящем Турнире четырех наций Билл Герин заявил, что американские хоккеисты обязаны ехать на чемпионат мира и жертвовать несколькими неделями отдыха на Карибах, стало понятно, что теперь звездно-полосатые будут приезжать в Европу не ради туристических прогулок и дегустации местного пива. Люди вроде Брэди Ткачака, Джонни Годро, Коула Кофилда и Тревора Зеграса четко поняли посыл руководства из USA Hockey, и сейчас они намерены привезти домой первое после 1960 года золото мирового первенства.

Команда Джона Хайнса начала турнир ни шатко ни валко, проиграв на старте шведам (2:5) и словакам (4:5). Однако ближе к концу группового этапа разбегалась и закончила его на втором месте. Правда, из серьезных соперников битыми звездно-полосатыми оказались лишь немцы (6:1). И вряд ли у кого-то может быть железобетонная уверенность, что они влегкую пройдут не менее мотивированных чехов.

Хозяева турнира также отыграли в группе не лучшим образом, уступив за пределами основного времени канадцам и швейцарцам. Но подоспевшее из-за океана усиление в лице Давида Пастрняка, Павла Захи и Мартина Нечаса заметно увеличивает их шансы на попадание в полуфинал.

Хоккеисты сборной Канады вышли в решающую стадию турнира. Фото Reuters

Канада — Словакия

В последний раз Словакия брала медали чемпионата мира в далеком 2012-м году, когда в хоккей еще играли Здено Хара, Томаш Копецки, Михал Хандзуш, Марцел Хосса и Бранко Радивоевич. Новое крайне перспективное поколение словаков во главе с Юраем Слафковски и Шимоном Немецом вскоре должно вернуть одну из главных хоккейных держав в число обязательных претендентов на топ-3. Почему бы не сделать это уже этой весной?

Канада не проиграла ни одного матча в группе А. Но, в отличие от Швеции, не производила впечатления бесперебойной машины. Команде Андре Туриньи тяжело дались победы и над Швейцарией (3:2), и над Чехией (4:3 ОТ), и даже над Австрией (7:6). Причем последним кленовые чуть было не отдали игру, ведя 6:1. Проблемы возникли у них и во встрече с Великобританией, обыгранной точно не на одном коньке. Симпатичные и играющие в достаточно открытый хоккей словаки вполне могут остановить их, а также подсветить все их игровые проблемы, включая вратарский вопрос.

Хоккеисты сборной Швейцарии в матче против Финляндии. Фото AFP

Швейцария — Германия

В еще одном соседском противостоянии все ждут максимально равного хоккея. И если привычно крепкой Швейцарии предстоит впервые с 2018 года вернуться в топ-4 чемпионата мира, то стремительно прогрессирующей Германии — доказать, что прошлогодний выход в финал был далеко не случайностью.

Немцы приехали в Чехию без Тима Штюцле и Морица Зайдера, которые побоялись перетрудиться после непопадания в плей-офф НХЛ. Только команда Харольда Крайса, отлетевшая на старте ЧМ с общим счетом 2:12 от Швеции и США, сумела довольно спокойно добыть путевку в матчи на вылет и без двух надежд нации. Вместо них у бундестим, чей костяк привычно составлен из игроков местного чемпионата, звездили на групповом этапе два других вундеркинда Джей Джей Петерка и Лукас Райхель.

Вряд ли кто-то сильно удивится, если нападающие «Баффало» и «Чикаго» в 1/4 сумеют отправить в отпуск Романа Йоси, Кевина Фиалу, Нико Хишира и Йонаса Зигенталера, уступившим лишь Канаде (2:3). Впрочем, как бы симпатично ни выглядела Германия, научившаяся давать бой грандам, средний уровень Швейцарии по-прежнему выглядит на голову выше.

Чемпионат мира. 1/4 финала. 23 мая 2024 года.

17.20 — Канада — Словакия

17.20 — Швейцария — Германия

21.20 — Швеция — Финляндия

21.20 — США — Чехия