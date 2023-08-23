Мусагалиев сообщил, что приглашал Гогниева в ФК «10»: «Прекрасно понимаю его отказ»

Основатель ФК «10» Азамат Мусагалиев в интервью «СЭ» сообщил, что приглашал бывшего тренера «Химок» Спартака Гогниева в медиалигу.

«Да, я обращался к Спартаку Артуровичу. Мы с ним лично знакомы. Прекрасно понимаю его отказ, потому что он занят своей личной профессиональной карьерой. Желаю ему только успехов. Он мне очень импонирует. Дай Бог, чтобы у него все получилось», — сказал Мусагалиев «СЭ».

Последним местом работы 42-летнего специалиста были подмосковные «Химки», которые он покинул в апреле 2023 года. Ранее Гогниев тренировал «Аланию».