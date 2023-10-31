Деменко считает, что Холанн заслужил «Золотой мяч»

Футбольный эксперт Максим Деменко поделился мнением о том, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси победил в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

«Многие уже подустали от этого. Некоторые склонялись к Холанну. Все-таки он второе место занял. Но традиция не поменялась. Понятно, что Месси стал чемпионом мира, но нужно было бы уже поменять гегемонию. А так в связи с тем, что чемпионат мира на сегодняшний день — самый высокий по статусу турнир, выбор пал на Месси. Но я считаю, что Холанн заслуживал «Золотого мяча». Он получил «Золотую бутсу»? Согласен с этим выбором. Он забил много мячей, побил рекорды достаточно быстро. Он еще молодой, и у него будет возможность завоевать «Золотой мяч». Призовая тройка была справедливая. И Холанн, и Мбаппе, и де Брейне, который тоже был претендентом, заслуживали этот приз. Одни выиграли все в Европе, стали чемпионами в своих первенствах и выиграли Лигу чемпионов, но если бы Франция победила на чемпионате мира, «Золотой мяч» получил бы Мбаппе. Чемпионат мира всегда был эталоном», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.