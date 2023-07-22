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Сегодня, 08:41

Ким Кардашьян: «Мой сын — большой фанат Месси. Он очень рад увидеть его»

Сергей Разин
корреспондент
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Американская актриса и модель Ким Кардашьян поделилась впечатлениями от дебюта форварда Лионеля Месси за «Интер Майами».

«Мой сын — большой фанат Месси. Он очень рад увидеть его сегодня. Сын одержим футболом», — сказала Кардашьян перед матчем.

Серена Уильямс и&nbsp;Ким Кардашьян. Реакция Серены Уильямс и Ким Кардашьян на дебютный гол Месси

Месси вышел на поле на 54-й минуте матча с «Крус Асуль». На четвертой добавленной минуте 36-летний аргентинец забил победный гол, реализовав штрафной.

«Интер Майами» вышел на 1-е место в группе Кубка лиги. Следующим соперником будет «Атланта». Встреча состоится 26 июля.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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Реакция Серены Уильямс и Ким Кардашьян на дебютный гол Месси