Месси привез «Золотой мяч» футболистам академии «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси провел встречу с игроками академии клуба, а также привез им «Золотой мяч».

Месси 31 октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании 36-летний аргентинец обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно. Роналду впервые за 19 лет не вошел в список номинантов на награду.

Летом этого года нападающий перешел в «Интер Майами» после окончания контракта с «ПСЖ». В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.