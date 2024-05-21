Яркие матчи 33-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Ротора», «Балтики» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Махачкала «отцепила» «Родину»?

Махачкалинское «Динамо» дома победило «Родину» — 2:0. Матч выдался просто огненным! Два удаления, штанга, перекладина, сейвы голкиперов. Сине-белые оказались конкретнее в атаке после перерыва. В первом случае, правда, стоит говорить о не слишком уверенной игре Корякина на выходе — Кагермазов наказал. А на 82-й минуте махачкалинцы поставили жирную точку. Вышедший на замену Зинович прорвался по правому флангу и вырезал идеальную передачу одному из лучших футболистов лиги этого сезона — Касинтуре. 2:0.

Взяв важнейшие три очка, «Динамо» оставалось ждать в понедельник матча «Акрон» — «Арсенал». В случае потери очков командой Заура Тедеева махачкалинцы напрямую выходили в РПЛ.

— Обоюдоострый первый тайм — моменты были и у нас, и у соперника. В перерыве мы немного перестроили ребят — понимали, что сейчас все будет решать характер. И парни вышли и проявили его. В советское время был плакат с надписью: «Он не мог поступить иначе». И мы не могли сегодня не выиграть при такой поддержке, — подчеркнул на пресс-конференции Хасанби Биджиев.

«Родина» ниже пятого места уже не опустится. Если «Арсенал» не получит лицензию для выступления в РПЛ (тулякам пока в ней отказали, повторное решение — 23 мая), то москвичи сыграют в стыках.

Щербаченко: — Читалось, что «Родина» вновь сыграет без номинального центрального нападающего. Тимошенко и Калмыков остались в запасе. Махачкала же испытывала проблемы в обороне: Алибеков раздавал автографы перед игрой из-за перебора карточек.

«Родина» сразу установила контроль над мячом. Магомедов пару раз вступил в игру. Махачкала, немного перетерпев, создала свой убойный момент. Сандрачук вполне мог отличиться. Но повтор показал, что Клещенко все же успел вынести мяч до того, как он пересек линию ворот. Пошли обоюдоострые атаки. Никто не запирался. Не закрывался. За первые 20 минут — штанга, перекладина, сейвы Корякина и Магомедова! Просто супер!

А вот с середины тайма игра у «Родины» начала расклеиваться. Инициатива перешла к динамовцам, которые забили после перерыва. Хороший гол Кагермазова. Некоторые специалисты критиковали его по ходу чемпионата, но он здорово прибавил и сейчас играет очень важную роль. При Биджиеве парень засверкал новыми красками. В отличие от команды Бердыева, которая добивалась результата, но не показывала искрометного футбола, сейчас «Динамо» действует более зрелищно.

Второй тайм махачкалинцы уже провели с позиции силы, футболисты «Родины» начали нервничать. Уэсли в итоге нарвался на удаление. «Динамо» было опаснее впереди, Шумахов угодил в перекладину. А затем сработала замена Биджиева. На поле вышел игравший у меня в «Минске» Зинович, и он очень приятно удивил. Кирилл в силовой манере протащил мяч по флангу, очень жестко поставил корпус, не позволив защитнику добраться до мяча, и прекрасно прострелил на Касинтуру, который установил окончательный счет в матче — 2:0.

Великолепная атмосфера на стадионе, игру посетил глава республики. По моим ощущениям, с бюджетом и стадионом все будет нормально. Не жду серьезных изменений в составе под РПЛ. Скорее всего, будут сделаны точечные приобретения.

Турнир в первой лиге в этом сезоне показал, что задачу решили опытные тренеры — Талалаев и Биджиев, которые хорошо знают реалии не только ФНЛ, но и всего российского футбола. Поэтому эти специалисты имели определенное преимущество над молодым, очень перспективным, но слишком интеллигентным Тедеевым из «Акрона» и испанским наставником «Родины» Артигой. Вот испанец как раз не до конца осознал специфики этого турнира. Считаю, именно в лобовом поединке с Махачкалой Артиге следовало сделать акцент в игре своей команды на другом. На стандарты, борьбу. Не на комбинации и красивую игру, а на результат!

Кроме того, считаю, Артига запоздал с заменами Тимошенко и Калмыкова. Нужно было раньше идти ва-банк, снимать с игры Уэсли, который нарывался на судейские санкции.

В какой-то момент показалось, что матч выйдет из-под контроля судьи. Два удаления. Но Цыганок во всем разобрался, не дал разыграться эмоциям на полную катушку.

17-й гол Окоронкво вывел «Химки» и Махачкалу в РПЛ

В центральном матче тура в понедельник «Арсенал» в Туле принимал «Акрон».

Судьба команды Александра Сторожука находится не только в ее собственных руках, но и зависит от решения комиссии РФС. Пока «оружейникам» не выдали лицензию для участия в РПЛ (нужно устранить недостатки на стадионе и расплатиться с бывшим нападающим Деспотовичем).

«Акрону» для продолжения борьбы за прямую путевку в элитный дивизион нужна была в Туле только победа.

До перерыва острее были хозяева. Подопечные Заура Тедеева неудачно разыграли угловой, последовала молниеносная контратака. Окоронкво убежал на рандеву с Волковым, но далековато от себя отпустил мяч и не переиграл голкипера в ближнем бою.

Через 15 минут история повторилась. Вновь на острие атаки оказался лучший бомбардир лиги. Сопротивление Анджелковича не помешало ему, не входя в штрафную, пробить в дальний угол. Нигериец все исполнил мастерски.

А ведь Джонатан имел и третий реальный шанс забить. После небрежной скидки головой защитника «Акрона» назад, он едва не опередил вратаря.

«Акрон» взорвался непосредственно перед перерывом. Кокарев в шикарном прыжке справился с обводящим ударом Галояна, а затем не позволил опасно прострелить Савичеву.

В начале второго тайма шансы «Химок» и Махачкалы выйти в РПЛ вполне могли повыситься вдвое! Волков справился с ударом Шевченко из пределов штрафной.

Тедеев снял с игры Понсе, бросив в пекло Эльдарушева. «Акрон» добавил впереди. Какой же момент упустил Галоян, из убойной позиции пробив головой в руки Кокареву! «Арсенал» ответил плотным ударом Большакова со штрафного — Волков верно занял позицию.

Тольяттинцы обложили штрафную хозяев навесами с флангов. Туляки терпели, несколько раз здорово сыграл на выходе Кокарев. Никита, ранее выступавший за «Краснодар-2», точно набрал себе вистов в этом сезоне.

Финальный свисток возвестил прежде всего о том, что «Химки» и Махачкала — в РПЛ!

Если 23 мая «Арсенал» получит лицензию для участия в РПЛ, то, как и «Акрон», сыграет в стыках.

Щербаченко: — В предматчевом флеш-интервью Сторожук был очень сконцентрирован, серьезен. Наверное, это настроение тренера передалось подопечным. Тула играла исключительно на результат. «Акрон» же действовал не слишком дисциплинированно. «Арсенал» лучше подготовился к сопернику.

В первом тайме Окоронкво дважды убегал один на один с вратарем. Второй проход нигерийца через полполя увенчался голом. Но все-таки стоит говорить, что легионер пробивал из-за пределов штрафной. Волков мог, пожалуй, и выручить.

Странно. Вроде все понимают, что Окоронкво нельзя давать такое пространство. Никто не закрывал ему зону... Это уже вопрос к тренерам гостей. До перерыва хозяева могли забить и второй. Мяч попал в руку защитнику тольяттинцев — очевидный пенальти. Егор Егоров на точку не указал. Пока в ворота «Акрона» в сезоне не поставили ни одного пенальти.

После гола гости поднажали, били Галоян и Савичев. Кокарев был надежен.

Во втором тайме Тула вновь лучше выполняла свой план на игру, сыграла по счету. «Арсенал» заслуженно попал в «стыки». Теперь надо ждать 23 мая. Думаю, самое правильное — дать клубу испытательный срок, чтобы «оружейники» решили все вопросы по стадиону.

Теперь посмотрим, кто займет первое место. Внизу «Ленинградец», «Сокол», «Черноморец» будут биться за выживание. Новороссийску сложнее. «Моряки» встречаются с «Химками», которые намерены выиграть турнир.

«Химки» и Махачкала уверенно прошли всю дистанцию. Да, фундамент в «Динамо» заложил Бердыев, но при Биджиеве команда повеселела, стала играть в более зрелищный футбол. Как результат — полные трибуны. На матче с «Родиной» было 22 тысячи. Фантастика!

«Торпедо» в Лужниках сыграло вничью с «Шинником» (1:1).

Щербаченко: — Если говорить про «Торпедо», единственный положительный момент — строящийся новый стадион. По моей информации, до конца этого года должны возвести каркас и крышу. Возведение трибун — в процессе. А вообще планируют закончить работы к ноябрю следующего года.

Команда Талалаева выиграет ФНЛ?

«Химки» ожидаемо победили в Краснодаре «Кубань» (1:0) и имеют хорошие шансы стать чемпионами ФНЛ. Перед последним туром подопечные Андрея Талалаева опережают Махачкалу на два очка.

— За счет чего вам удалось за год решить задачу возвращения в РПЛ? — вопрос Талалаеву на пресс-конференции.

— Мы все этого очень хотели. Сохранили игроков, голодных до футбола, собрали вокруг себя людей, в которых не сомневаемся. У тренерского штаба был опыт выступлений в этой лиге, у руководства клуба — большое стремление достичь цели. Наш инвестор, кстати, избавил нас своим вмешательством от легкого головокружения после успехов в Кубке. Приехал и объяснил: задача — выиграть первенство лиги, а не воевать на два фронта, поскольку команда не настолько укомплектована, чтобы быть лучшей и там и там. Хотя за Кубок я ребят поблагодарил: мы не пропустили ни одного мяча с игры, было очень обидно вылетать от «Ростова».

Теперь главная задача решена. Это позволяет нам рассчитывать на еще большее внимание руководителей. Я слышал, что на последнюю игру сезона собирается приехать губернатор Подмосковья. Мы с ним встречались, когда я тренировал «Химки» в свой первый заход и выводил их в РПЛ. Сейчас есть уверенность, что все вместе, включая болельщиков, которые поддерживали нас в том числе в Краснодаре, мы продолжим строить команду и клуб. Вы спросили, за счет чего удалось решить задачу выхода, но, поверьте, глобально перед нами стоит цель другого порядка.

— Какого именно?

— Как говорит Станислав Черчесов: мужчины должны ставить цель и добиваться ее, а мечтают пусть девушки. Поэтому узнаете позже.

Тихонов: «Почему я должен лишать Хозина и Бардыбахина работы, которую они хорошо делают?»

«Енисей» на выезде по делу победил «Черноморец» (2:0). Пожалуй, главной интригой этого матча являлось то, сыграют ли в Новороссийске два футболиста красноярцев — Хозин и Бардыбахин. На прошлой неделе они попали в неприятную историю. В Сети появилось видео, из которого следует, что игроки устроили драку с жителями Красноярска на базе отдыха.

Бардыбахин в итоге вышел в стартовом составе «львов», Хозин появился на поле на 76-й минуте.

На пресс-конференции Андрея Тихонова спросили и про эту нашумевшую историю:

— Почему вы выпустили на поле футболистов, которые накануне отличились со знаком минус?

— Сейчас идет расследование, разбирательство. Кто прав, а кто виноват — решат органы. Так почему я должен убирать своих футболистов, игроков основного состава? Почему я должен это делать? Ради кого или ради чего? Да, такие моменты в жизни порой бывают. Конечно, хотелось бы их избежать, но если это случилось... Скоро все выяснится. Есть видео и все остальное. Так почему я должен был лишать ребят работы, которую они хорошо выполняют?

Щербаченко: — КДК обязал «Черноморец» провести матч с «Енисеем» без зрителей за то, что ребенок бросил бутылку на поле. В итоге, увы, встреча проходила в камерной обстановке.

Сначала мы увидели равную игру, хотя гости были чуть острее и конкретнее. Дважды из-за повреждений поле мог покинуть Егор Иванов. Но оба раза опытнейший футболист нашел в себе силы продолжить матч, и это здорово помогло красноярцам. Команда Тихонова продолжила действовать структурно, нагнетала. Гол Феррейры после розыгрыша углового был логичным. Параллельно шла встреча РПЛ «Динамо» — «Крылья». Бальбуэна забил точно так же — породисто!

У «Черноморца» в дальнейшем ничего не получалось. «Енисей» гораздо лучше подготовился к матчу, на турбазе (нужно правильно выбирать турбазы). Бардыбахин вышел в стартовом составе, Хозин остался в запасе. Вся эта история — хайп и вымогание денег! Ребята во всех командах выезжают на природу, отдыхают, никого не трогают. К ним начинают приставать, провоцировать. Так было и в этот раз. Надеюсь, правоохранительные органы во всем разберутся. По моей информации, футболисты не виноваты.

Кичин забил второй мяч до перерыва с пенальти. Во втором тайме вообще ничего не поменялось. «Черноморец» провел серьезную селекционную работу. К менеджменту претензий нет, все вопросы только к тренерскому штабу. Все 17 новичков были согласованы с главным тренером.