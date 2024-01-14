Сборная Израиля может провести полуфинал Лиги наций против Исландии в Венгрии

УЕФА неофициально предупредила Федерацию футбола Израиля о том, что сборная страны сможет провести полуфинальный матч Лиги наций против Исландии на своем поле только в случае, если израильтяне заключат мир с Палестиной до конца января, сообщает издание ynet.co.il.

В случае, если боевые действия не будут остановлены, сборной Израиля придется провести игру с исландцами на нейтральном поле. По данным источника, израильтяне уже обратились к Федерации футбола Венгрии с просьбой забронировать национальный стадион имени Ференца Пушкаша.

Если матч состоится в Венгрии, ожидается, что на него приедут как минимум 15-20 тысяч болельщиков сборной Израиля.

Матч Израиль — Исландия должен состояться 21 марта. Победитель встретится в финале плей-офф Лиги наций с победителем встречи Босния и Герцеговина — Украина. В финале будет разыграна путевка в финальную стадию Евро-2024.

(Эли Швидлер)