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Футбол

Сегодня, 15:52

Ари: «Для меня женщины в футболе ничем не отличаются от мужчин»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Ари ответил на вопрос, могут ли женщины занимать важные должности в футболе.

«Для меня женщины в футболе ничем не отличаются от мужчин. Если человек хорошо разбирается в футболе, знает свое дело, интересуется им, стремится развиваться, почему нет? Это отлично! Нужно поддерживать эту инициативу. Я видел много примеров работы женщин на руководящих постах в футболе. Они отлично справляются со своими обязанностями. Не вижу никаких проблем в этом. Самое важное — любовь к футболу. Я бы хотел, чтобы моя жена стала президентом моей команды. Например, Гильерме всегда говорил, что Смородская — авторитет. Она очень сильная женщина», — приводит Sport24 слова Ари.

Ольга Смородская занимала должность президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-19-ari-dlya-menya-zhenshchiny-v-futbole-nichem-ne-otlichayutsya-ot-muzhchin-samoye-vazhnoye-lyubov-k-futbolu
dsadadad
Футбол
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