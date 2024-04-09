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Сегодня, 09:50

ФИФА может разрешить иностранным клубам проводить официальные игры в США

Виктория Кравченко
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Международная федерация футбола (ФИФА) и американская спортивная медиакомпания Relevent договорились прекратить судебные тяжбы из-за запрета ведущим европейским футбольным лигам и клубам проводить официальные матчи в США. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Перенос официальных матчей из Европы в США — захватывающее предложение, но оно должно быть продуманным и совместным», — цитирует директора Relevent ТАСС.

Источник сообщает, что ФИФА думает над возможностью «внесения изменений в свои правила относительно того, могут ли игры проводится за пределами домашней территории лиги».

Отметим, европейские топ-клубы часто проводят товарищеские и показательные матчи в США, однако они не могут проводить официальные сезонные игры в стране.

Источник: https://tass.ru/sport/20484299
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