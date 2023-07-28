Муту назвал странным возможное получение Ибрагимовичем паспорта РФ

Экс-игрок «Ювентуса» Адриан Муту в интервью «СЭ» поделился мнением о том, мог ли его друг Златан Ибрагимович получить российский паспорт.

— Недавно экс-министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что предлагал Ибрагимовичу российское гражданство. Можете представить Златана русским?

— Я не знал, что такое могло произойти. У него боснийские корни, плюс он швед. Получить еще и российский паспорт было бы странно. Интересно, что ответил Златан?

— История умалчивает.

— Понятно. (Смеется.)

Ранее 41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

Форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Полное интервью Адриана Муту «СЭ» здесь