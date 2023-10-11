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Сегодня, 06:23

Лукаку — Азару: «Хочу поблагодарить тебя за совместные годы в сборной, мы росли вместе»

Лукаку обратился к Азару после его решения завершить карьеру
Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку обратился к полузащитнику Эдену Азару, который объявил о завершении карьеры.

«Эден, мы слышали про то, что ты уходишь. Хочу поблагодарить тебя за долгие совместные годы в сборной, мы с тобой росли вместе, а с твоим братом я играл в молодежной сборной Бельгии. Ты подарил всем нам много прекрасных игровых моментов. Для меня ты вошел в историю бельгийского футбола. Играть с тобой было сплошным удовольствием», — приводит слова Лукаку ITASportPress.

10 октября 32-летний Азар в своих соцсетях объявил о завершении карьеры. Он заявил, что необходимо «уметь остановиться в нужный момент».

Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В составе сборной Бельгии он становился бронзовым призером ЧМ-2018. У игрока 33 гола и 36 результативных передач в 126 играх за национальную команду.

Ромелу Лукаку
Эден Азар
Сборная Бельгии по футболу
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