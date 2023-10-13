В ФИФА призвали Израиль и Палестину прекратить военные действия

Президент ФИФА Джанни Инфантино в письме президенту Израильской футбольной ассоциации Шино Моше Хуаресу призвал Израиль и Палестину прекратить военные действия.

Глава ФИФА выразил соболезнования футбольным организациям Израиля и Палестины.

«Это настолько же душераздирающе, сколько и шокирующе — видеть регион, люди которого слишком долго терпели глубочайшие мучения, в еще больших мучениях. Футбольный мир твердо стоит вместе с народом Израиля и Палестины и со всеми невинными жертвами, которые заплатили невыразимую цену», — цитирует Инфантино журналист Sky News Роб Харрис в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).

Ранее УЕФА перенес матч сборных Израиля и Швейцарии в квалификации чемпионата Европы-2024 с 12 октября на 15 ноября. Также организация перенесла запланированные в Израиле игры отборочного цикла чемпионата Европы для футболистов не старше 17 лет.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий. В ответ израильские власти также начали военную операцию и объявили сбор резервистов.