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Сегодня, 20:19

Украинская ассоциация футбола попросила исключить россиян из комитетов УЕФА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отстранить представителей России от работы в организации.

«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА, просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», — приводит заявление УАФ РИА «Новости».

Логотип РФС и&nbsp;флаги ФИФА и&nbsp;УЕФА. Украина снова требует исключить Россию из УЕФА и ФИФА. Все из-за интеграции крымских клубов

Ранее стало известно, что в комитетах УЕФА в период с 2023 по 2027 год будут работать 15 представителей России. Например, президент РФС Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также он входит в исполком УЕФА. Вячеслав Колосков сохранил место среди почетных членов организации.

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. 31 июля стало известно, что национальные сборные России примут участие в турнире развития УЕФА, который пройдет в Минске в сентябре.

Перед началом сезона-2023/24 Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на 25-е место, имея в активе 18,632 балла. Это стало худшим показателем в истории команды.

Источник: РИА Новости
Футбол
УЕФА
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