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Сегодня, 15:21

В РФС заявили, что посетят конгресс Азиатской конфедерации футбола в случае приглашения

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что представители союза готовы посетить конгресс Азиатской конфедерации футбола (АФК) в случае получения приглашения.

«Если такое приглашение вновь поступит, предполагаю, что также с большим удовольствием посетим конгресс, будем общаться с коллегами в отношении вопросов развития футбола. Раз мы отрезаны от официальных матчей, то это не повод ждать у моря погоды, складывать лапки и сидеть. Нужно выстраивать прямой диалог, прямые отношения с другими национальными ассоциациями. Не уповать на официальные календари, которые вас сводят. Когда есть личное общение и хороший контакт, договариваться о матчах значительно легче. Поэтому мы используем разные возможности, в том числе Петербургский международный экономический форум, саммит Россия — Африка или тот же самый конгресс АФК», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В феврале этого года президент РФС Александр Дюков посетил 33-й конгресс АФК по приглашению главы организации шейха Салмана бин Ибрагима аль Халифы.

Источник: https://tass.ru/sport/18420609
Максим Митрофанов
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