Антон Каниболоцкий: "Краснодар" заставил "Шахтер" побегать"

Вратарь "Шахтера" Антон Каниболоцкий после победы над "Краснодаром" (2:1) в товарищеском матче подчеркнул, что "горняки" выступали под большими нагрузками.

– Тяжело было после небольшого игрового перерыва?

– В принципе, не слишком. Наверное, тяжелее было полевым игрокам на фоне нагрузок. По такой жаре, как сегодня, было непросто двигаться на поле. Но, мне кажется, они с этой задачей справились. Было и движение, и командная игра, поэтому все хорошо. Хотя, в принципе, результат в таких матчах отходит на второй план.

– Для "Краснодара" это тоже была первая игра. Тем не менее можно сделать какие-то выводы о силе соперника?

– Думаю, российская команда тоже находится на стадии формирования своих тактических заготовок. Наверное, они наигрывали и состав, и всевозможные схемы. Тем не менее могу сказать, что у них достаточно крепкая команда, которая заставила нас хорошо подвигаться. Поэтому неплохой матч получился.