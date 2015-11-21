Тарас Бурлак: "Судья все спорные моменты решал в сторону ЦСКА"

Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак выразил недовольство судейством в матче 16-го тура премьер-лиги с ЦСКА (2:0). Также он признал, что включение в стартовый состав стало для него неожиданностью, передает из Химок корреспондент "СЭ" Дмитрий МУХИН.

– Окончательно поверили в победу после второго гола, – сказал Бурлак. – Но, вообще, тренер нам еще до матча говорил: "Если обыграли "Зенит" - значит, можем обыграть и ЦСКА". Мы сегодня провели один из лучших своих матчей в сезоне.

– Армейцы часто апеллировали к арбитру. Как вы считаете, обоснованно?

– Не знаю, апеллировать можно сколько угодно. Лично мне кажется, судья все спорные эпизоды решал в их сторону. Например, перед первым голом ЦСКА вбрасывал аут, хотя мяч ушел от их игрока. Мы быстро отобрали мяч и провели контратаку.

– После финального свистка многие игроки "Крыльев" без сил падали на газон. Настолько тяжело было в концовке?

– Мы с приключениями добирались до Москвы, проснулись в пять утра. Было тяжело, и под конец игры ноги очень устали. Я к тому же долгое время не тренировался из-за повреждения. И включение в стартовый состав для меня стало неожиданностью. Но когда выигрываешь, быстрее восстанавливаешься.

– Почему "Крылья" побеждают грандов, а с остальными командами играют менее успешно?

– Гранды гораздо больше атакуют, появляются свободные зоны. У ЦСКА в защите часто остаются только два игрока. Мы этим и воспользовались. А с командами, которые идут рядом с нами в таблице, играть сложнее, потому что они больше внимания уделяют обороне.