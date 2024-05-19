Обозреватель «СЭ» — о субботних матчах 29-го тура РПЛ.

Для футбола золотой матч — это сказка

Для футбола матч «Краснодар» — «Динамо» в последнем туре, в котором обе команды могут взять золото, — это сказка. Победный гол в добавленное время в Сочи неожиданного героя Мозеса Кобнана (он и пенальти заработал, и третий мяч забил) — плохая новость для «Динамо», но для игры, для интриги, для сюжета этого незабываемого чемпионата — просто топ.

Ух, что нас ждет на заполненной «Арене Краснодар»! Ради этого Сергей Галицкий свой футбольный дворец и строил. А «быки» сегодня для этого исполнили «Динамо», превратив в концовке 1:2 в 3:2.

«Сочи» — в первой лиге. Очень не хочется терять для РПЛ отличного тренера Роберта Морено, построившего в кратчайшие сроки интересную команду. Защитник сборной Словении Ваня Дркушич точно обнаружится в одном из топ-клубов.

А результат игры «Ахмат» — «Зенит» определит, станет ли матч «Краснодар» — «Динамо» золотым в чистом виде или у его результата может оказаться третий бенефициар — «Зенит». Для последнего Питеру надо только выигрывать. Душой хочу, чтобы этого не произошло и титул разыгрывался между командой, которая не выигрывала его вообще никогда, и командой, у которой его не было почти полвека. А «Зенит» свое еще возьмет, кто бы сомневался.

Вариант с досрочным золотом «Динамо» не сработал. Чтобы взять первое золото за 48 лет, нужно пройти весь путь до конца и со всеми сложностями, без превращения матча последнего тура в товарищеский.

Два эпизода конца первого тайма — промах колумбийца Джона Кордобы по пустым воротам и гол головой по высоченной дуге одного из открытий весны в РПЛ венесуэльца Сауля Гуарирапы — разделили минута и двадцать секунд. Так на «Фиште» в матче, где выигрывать кровь из носу надо обеим командам, счет вместо 0:2 стал 1:1.

И этот разворот имел все шансы стать для «Краснодара» роковым. Он не из воздуха взялся — «Сочи» при 0:1 не использовал три железобетонных момента. Кто-то из сочинцев уже даже головой о газон начал биться. Газон услышал, Гуарираппа, взятый «барсами» в аренду, грубо говоря, за килограмм картошки, сделал дубль — за треть сезона на его счету семь мячей в РПЛ. И это надо же, чтобы именно его промах на добивании при 2:1 закрутил обратный процесс — и вскоре Кравцов нанес в штрафной не особо заметный удар по ноге Мозеса Кобнана, и его оказалось достаточно для назначения пенальти...

А дальше «Краснодар» превратился в «Динамо».

Второй гол Фабиана Бальбуэна в матче против «Крыльев Советов». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генерал Бальбуэна выиграл важнейшее сражение

Гол Муми Нгамале в добавленное время — это уже российско-камерунская бородатая классика. Он снова это сделал!

Только решающего значения, в отличие от матчей с «Сочи» и «Балтикой», это не имело. «Динамо» забыло валидол дома, и даже, как выяснилось, премиальные игрокам «Крыльев» за попадание в восьмерку не стали для тех сравнимой мотивацией с динамовской борьбой за золото.

Нет, все не было для бело-голубых легко. Самара с первых же минут была вполне живая, лапки не складывала. А зная это «Динамо», я понимал, что гол Фабиана Бальбуэны с углового в середине первого тайма — не кульминация, а так, легкая завязка сюжета. Ответный мяч Юрия Горшкова прекрасным ударом со штрафного и 1:1 после первого тайма это подтвердили.

Позже на слова журналиста о равной игре до перерыва Марцел Личка возразит в неожиданную сторону — нет, мол, у «Крыльев» было преимущество, они играли лучше. Но тут я бы не стал принимать все за чистую монету — тренеру нужно внести в полуэйфорическое настроение команды какие-то критические нотки ради боевого настроения перед последним туром, и он пользуется для этого всеми возможными способами.

Я спросил у известного тренера вратарей, ошибся ли Игорь Лещук при голе Горшкова со штрафного.

«Безусловно, — ответил мой собеседник. — Это его угол. За него он и отвечает. Если забьют через стенку — к вратарям претензий нет. И даже если он не видит мяча, он из своего угла никуда не должен уходить».

Капитан «Динамо», он же Генерал Фабиан Бальбуэна, выиграл для своей команды важнейшее сражение. Дубль (первый в карьере, как он сам в интервью признался) центрального защитника, не забивавшего до того в этом чемпионате РПЛ ни разу, очень символичен. Капитан, вручение повязки которому в межсезонье вызвало немало шума и в глазах многих болельщиков выглядело спорным, включился в атаке, когда команде это было больше всего надо. И счет головой после углового открыл, и при 1:1 дальним ударом забил победный мяч.

Не потребовалось даже голов и передач Тюкавина — он ограничился предголевой на Карраскаля перед первым голом. Но Константин и так уже сделал более чем достаточно! А Хорхе, кстати, вырезал на него просто идеально. Его переход из ЦСКА оправдался на все сто, хотя в тот момент в эффективность колумбийца, прослывшего тусовочным, мало кто верил. Тут, возможно, сказалось, что Марцел Личка как мало какой тренер умеет общаться с латиноамериканцами и знает их менталитет — не зря даже на стажировку в «Бока Хуниорс» ездил. Они в большинстве своем люди настроения, а чех знает, как этим настроением управлять.

Облегчил «Динамо» задачу и Иван Ломаев — ошибкой на выходе, после которой Бителло забил третий мяч. Но невысокий голкипер «Крыльев» ошибается так не в первый раз, чтобы этому можно было сильно удивляться. «Он часто не может рассчитать траекторию полета мяча и определить точку, в которой надо встречаться с мячом», — объяснил мой уже упомянутый собеседник, тренер вратарей.

В отличие от мяча Нгамале, не оправдался другой мой прогноз, накануне сделанный в Телеграме, о голе или передаче Дениса Макарова на следующий день после рождения ребенка — ну так это потому, что они с Федором Смоловым вышли только на последней добавленной. Но хоть чуть-чуть поучаствовали в празднике — это главное.

«Динамо» сыграло очень (и нехарактерно для себя) дисциплинированно в обороне, а в первом тайме даже ярко выраженно отдало «Крыльям» мяч — и это выглядело как план Лички, потому что Самара сильна именно быстрыми, а не позиционными атаками. Отдав «Крыльям» мяч, «Динамо» их во многом обезвредило!

Очень рад за бело-голубых, чемпионства которых, как не раз уже в последние недели говорил, чрезвычайно хочу. Их лихой, в какой-то мере (но не вчера) безбашенный футбол по бразильскому принципу «Вы забьете нам сколько сможете, а мы вам — сколько захотим» — это свежий ветер, который был очень нужен нашему футболу.

«Динамо» — в одном шаге от золота. «Сочи» с «Краснодаром» и «Ахмат» с «Зенитом» могли позволить сделать его и без самих бело-голубых. Я не видел в этом ничего невозможного, и в случае с дерби Краснодарского края это действительно было близко. Но не срослось. Еще неделю придется крепко поволноваться.

Антон Миранчук и Тимур Сулейманов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тройка ясна. Но что внутри нее — полная загадка

У «Локомотива» после 2:0 у «Факела» и дубля Тимура Сулейманова появились было неплохие шансы на бронзу. Стоило оступиться «Краснодару» и не выиграть в Сочи — «быки» и шансов на золото лишались, и медали ставили под сомнение. Потому что их невыигрыш у «Динамо» и победа «Локомотива» в Калининграде приводили к тому, что красно-зеленые обгоняли «Краснодар».

Все это из-за победы «Краснодара» не сработало. Но в любом случае тема отставки Михаила Галактионова теперь не выглядит актуальной. Пройден сложный путь со стабилизацией игры и результата в конце, обретен серьезный опыт — и всё ради того, чтобы опять с новым тренером начинать всё сначала?

У «Локо» есть мощный российский костяк, лидер атаки в лице Максима Глушенкова, великолепный вратарь — Илья Лантратов, приличный центр поля и фланги. Усилить центр обороны, взять центрфорварда (а там уже на подходе, говорят, либо Иван Сергеев, либо Николай Комличенко) — и можно даже за золото бороться.

После победы «Краснодара» де-факто (пока не де-юре) «Локомотив» и «Спартак» — мимо медалей. Единственная команда, которую они теоретически могут догнать и даже обогнать, — «Зенит». Но только в том случае, если он в Грозном и дома с «Ростовом» возьмет меньше четырех очков. Хотя в этом безумном чемпионате возможно что угодно.

«Динамо» и «Краснодар» — призеры уже официально, «Зенит» станет таковым завтра в случае победы над «Ахматом», а если не выиграет (и тогда лишится шансов на золото) — тогда в случае победы над «Ростовом». Три очка — «проходной» балл для попадания «Зенита» в медалисты.

При равенстве очков между «Зенитом» и «Локомотивом» красно-зеленые выше по личным встречам (две победы), но такое возможно в двух случаях:

1) «Локо» обыгрывает «Балтику» в Калининграде, «Зенит» делает две ничьи. Это еще худо-бедно может быть (процентов 15), но в невыигрыш «Зенита» у «Ростова» не верю вообще;

2) «Локо» играет вничью с «Балтикой», «Зенит» терпит два поражения. Последнее — вообще 0,01%.

«Спартак» устраивают только две собственные победы над «Рубином» и в Оренбурге, два поражения «Зенита» (при равенстве очков у питерцев преимущество по личным встречам) и невыигрыш «Локо». Тоже легенды и мифы Древней Греции.

Так что тройка призеров, по сути, уже ясна. Но внутри нее не ясно ничего. И это прекрасно.