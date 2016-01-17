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17 января 2016, 19:13

Гелор Канга: "Ростов" не думает о Лиге чемпионов"

Никита Коновалов
Корреспондент

Полузащитник "Ростова" Гелор Канга подчеркнул, что клуб не ставит перед собой задачу пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Подопечные Курбана Бердыева ушли на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице, отставая на 3 очка от лидирующего ЦСКА.

– "Ростов" созрел для Лиги чемпионов?

– А мы не думаем об этом! Лига чемпионов, Лига Европы... Это все потом! А сейчас просто готовимся к каждому следующему матчу. Получаем от игры кайф и никого не боимся. У нас появился потрясающий тренер, один из сильнейших, с которыми я работал. Прекрасно знаю, каких успехов добился Курбан Бердыев с "Рубином". Это сильная личность. Харизматичная. На каждой тренировке он требует с игроков максимум возможного. Нынешнее второе место, конечно же, в первую очередь его заслуга. А если мы и дальше сможем выполнять все его требования, то почему бы не стать чемпионами? Ничего невозможного в футболе нет! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Канга

Гелор Канга
ФК Ростов
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