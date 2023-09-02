Агент Бальде прокомментировал переход футболиста из «Спартака» в «Эспаньол»

Федерико Пасторелло, агент нападающего Кейта Бальде, прокомментировал переход футболиста из «Спартака» в «Эспаньол» на правах аренды.

«Кейта все сделал сам. Переход в «Эспаньол» был его желанием и исключительно его решением. Я был абсолютно против этого. Не знаю никаких подробностей», — приводит слова Пасторелло Sport24.

«Эспаньол» арендовал 28-летнего сенегальца до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Бальде выступал за «Спартак» с лета прошлого года. Он провел за команду 19 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. В текущем сезоне форвард сыграл в 3 матчах, не отличившись результативными действиями.