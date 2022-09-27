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27 сентября, 19:42

Барбоза: «Карпин известен в Европе, может без проблем там работать»

Мария Гусева

Агент Паулу Барбоза заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить европейский клуб.

— Карпин не выиграл ни одного титула со своими командами — это серьезный минус его кандидатуры?

— Нет, это не критерий.

— А какой критерий?

— Результат, которого он достиг за последний год, работая в сборной России. Карпин известен в Европе, может без проблем там работать. Вопрос в другом, хочет ли Карпин. Он тренер сборной. Это большой плюс, — цитирует «РБ Спорт» Барбозу.

Агент рассказал, видит ли Карпина тренером клуба из чемпионата Испании.

«Да, я его вижу в Испании. Его там хорошо знают. Это был талантливый игрок. С другой стороны, я думаю, что за ним следят. Чисто абстрактно, если бы Карпин захотел, есть шанс», — добавил он.

Карпин с августа 2014 года по февраль 2015 года возглавлял испанскую «Мальорку». В настоящее время 53-летний специалист яляется главным тренером сборной России и «Ростова».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-vizhu-karpina-v-ispanii-ego-tam-horosho-znayut/
Валерий Карпин
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