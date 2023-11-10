Агент Батчи заявил, что к игроку есть интерес из Англии

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Футбольный агент полузащитника «Краснодара» Жуану Батчи Эдуардо Мариньо заявил, что его клиент не собирается покидать команду этой зимой. Но по словам агента, интерес от зарубежных клубов к футболисту действительно есть.
«К Батчи есть интерес со стороны клубов Европы, не только МЛС. Несколько английских клубов также проявляют к нему интерес. Очень маловероятно, что трансфер состоится зимой», — цитирует агента «РБ Спорт».
В этом сезоне Батчи провел за «Краснодар» 18 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.