Агент Батчи заявил, что к игроку есть интерес из Англии

Футбольный агент полузащитника «Краснодара» Жуану Батчи Эдуардо Мариньо заявил, что его клиент не собирается покидать команду этой зимой. Но по словам агента, интерес от зарубежных клубов к футболисту действительно есть.

«К Батчи есть интерес со стороны клубов Европы, не только МЛС. Несколько английских клубов также проявляют к нему интерес. Очень маловероятно, что трансфер состоится зимой», — цитирует агента «РБ Спорт».

В этом сезоне Батчи провел за «Краснодар» 18 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.