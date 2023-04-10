Агент Чистякова заявил, что футболист не рассматривает предложения от других клубов

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал маленькое количество игрового времени у своего клиента.

«Как профессиональный спортсмен может реагировать на то, что он не играет? Работает на тренировках, доказывает, ждет своего шанса. Понятно, что это неприятно. Но это тренерское решение. Рассматриваем ли варианты с арендой? Пока ничего не думаем. Есть игры до конца чемпионата, в которых Дима намерен себя проявить. Пока все мысли связаны с «Зенитом». Есть ли предложения от других клубов? Даже не готов это обсуждать. Димина мечта играть сегодня в «Зените». Никаких предложений мы на сегодняшний день не рассматриваем. Кого считаю главным конкурентом: Родригао или Ренана? Оба центральные защитники и оба конкуренты. Еще Алип там есть. Тоже очень квалифицированный футболист. Его почему-то никто не рассматривает всерьез, но он тоже сильный конкурент», — приводит слова Талаева «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел за «Зенит» 15 матчей и не отметился результативными передачами.