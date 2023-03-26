Агент Голенкова опроверг информацию о возможном переходе форварда из «Ростова» в «Крылья Советов»

Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, отреагировал на появившуюся в СМИ новость о том, что игрок может вернуться в «Крылья Советов» летом в случае ухода из команды Владимира Писарского.

«Под этими новостями нет вообще никакой почвы. Егор — игрок «Ростова», сейчас он стал получать больше игрового времени и не рассматривает никакие другие предложения, включая Самару. Клуб со своей стороны тоже не горит желанием расставаться с Егором», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

На счету Голенкова пять мячей и одна результативная передача в 29 матчах за «Ростов» во всех турнирах в сезоне-2022/23.