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Сегодня, 20:01

Агент Голенкова опроверг информацию о возможном переходе форварда из «Ростова» в «Крылья Советов»

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Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, отреагировал на появившуюся в СМИ новость о том, что игрок может вернуться в «Крылья Советов» летом в случае ухода из команды Владимира Писарского.

«Под этими новостями нет вообще никакой почвы. Егор — игрок «Ростова», сейчас он стал получать больше игрового времени и не рассматривает никакие другие предложения, включая Самару. Клуб со своей стороны тоже не горит желанием расставаться с Егором», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

На счету Голенкова пять мячей и одна результативная передача в 29 матчах за «Ростов» во всех турнирах в сезоне-2022/23.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-golenkova-oproverg-informaciyu-o-vozmozhnom-perekhode-forvarda-iz-rostova-v-krylya-sovetov-238429/
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