Агент: «Интерес к Акмурзину из РПЛ был, вернемся к этому вопросу летом»

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Агент Станислав Станиславский, представляющий интересы российского голкипера «Тобола» Тимура Акмурзина, высказался о будущем игрока.
— Ваш клиент Акмурзин играет в «Тоболе» в Казахстане. У него заканчивался контракт с клубом, был ли интерес со стороны клубов РПЛ?
— Акмурзин переподписал контракт с «Тоболом». Интерес из РПЛ был, мы пока не можем назвать клуб, возможно, вернемся к этому вопросу летом, — цитирует Metaratings.ru Станиславского.
— Акмурзин не думал о получении паспорта Казахстана?
— У Тимура казахские корни, поэтому все возможно.
Акмурзин выступает за «Тобол» с лета 2022 года. 25-летний голкипер провел за клуб из Костаная 14 матчей, пропустил 22 гола и 4 раза сыграл на ноль.
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