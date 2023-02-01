Агент: «Интерес к Акмурзину из РПЛ был, вернемся к этому вопросу летом»

Агент Станислав Станиславский, представляющий интересы российского голкипера «Тобола» Тимура Акмурзина, высказался о будущем игрока.

— Ваш клиент Акмурзин играет в «Тоболе» в Казахстане. У него заканчивался контракт с клубом, был ли интерес со стороны клубов РПЛ?

— Акмурзин переподписал контракт с «Тоболом». Интерес из РПЛ был, мы пока не можем назвать клуб, возможно, вернемся к этому вопросу летом, — цитирует Metaratings.ru Станиславского.

— Акмурзин не думал о получении паспорта Казахстана?

— У Тимура казахские корни, поэтому все возможно.

Акмурзин выступает за «Тобол» с лета 2022 года. 25-летний голкипер провел за клуб из Костаная 14 матчей, пропустил 22 гола и 4 раза сыграл на ноль.