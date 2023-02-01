Мостовой назвал глупым заявление Кокорина о тюрьме: «Зачем это говорить и кому-то желать?»

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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.
«Странное и глупое заявление. Зачем это говорить, если через это прошел? Ясно, что получил урок на всю жизнь и никогда не забудет. Но зачем это говорить и кому-то желать? Он забывает, что каждый мужчина должен иметь детей, здоровых родителей и мирное небо над головой», — сказал Мостовой «СЭ».
Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования