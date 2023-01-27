Агент Комличенко считает, что сейчас неактуально говорить о возвращении игрока в Европу

Агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко Александр Клюев рассказал, были ли у футболиста предложения из Европы.

«Сейчас не очень уместно комментировать и называть команды, с которыми мы когда-то вели переговоры, потому что сейчас он футболист «Ростова» и полностью сосредоточен на подготовке к возобновлению сезона. Обсуждать, есть ли у Николая желание вернуться в Европу — неактуально», — цитирует Metaratings.ru Клюева.

В этом сезоне 27-летний россиянин забил 8 голов в 20 матчах во всех турнирах. Действующий контракт Комличенко рассчитан до лета 2026 года.