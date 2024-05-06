Агент Кравцова заявил, что игрок «Сочи» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры

Андрей Талаев, агент опорного полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о будущем своего клиента.

«Пока у «Сочи» есть малейший шанс сохранить прописку в РПЛ, никаких вариантов Кирилл не будет рассматривать. Уверен, команда будет биться до последнего. Сейчас Кирилл один из лидеров «Сочи», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Кравцов сыграл в 23 матчах, в которых ему удалось забить два гола. Действующий контракт 21-летнего хавбека с южанами рассчитан до лета 2026 года.

После 27 туров чемпионата России «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 20 очками. В следующем матче подопечные Роберта Морено примут «Пари НН» 12 мая.