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Сегодня, 14:23

Агент Кравцова заявил, что игрок «Сочи» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры

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Андрей Талаев, агент опорного полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о будущем своего клиента.

«Пока у «Сочи» есть малейший шанс сохранить прописку в РПЛ, никаких вариантов Кирилл не будет рассматривать. Уверен, команда будет биться до последнего. Сейчас Кирилл один из лидеров «Сочи», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Кравцов сыграл в 23 матчах, в которых ему удалось забить два гола. Действующий контракт 21-летнего хавбека с южанами рассчитан до лета 2026 года.

После 27 туров чемпионата России «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 20 очками. В следующем матче подопечные Роберта Морено примут «Пари НН» 12 мая.

Источник: «РБ Спорт»
Кирилл Кравцов
ФК Сочи
Роберт Морено
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