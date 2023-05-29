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Сегодня, 18:21

Агент Кучаева заявил, что футболист недоволен количеством игрового времени в ЦСКА

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал, что футболист недоволен своим игровым временем в московском клубе.

«Естественно, и сам Константин, и я недовольны тем, что он получает такое малое количество игрового времени в ЦСКА», — приводит «Спорт День за Днем» слова Клюева.

Также он ответил на вопрос, какие отношения у Кучаева с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

«Нормальные, рабочие отношения, которые и должны быть между главным тренером и футболистом», — добавил агент.

Кучаев является воспитанником ЦСКА. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел в РПЛ 13 матчей, в которых отметился 2 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-kuchaeva-konstantin-nedovolen-kolichestvom-igrovogo-vremeni-v-tsska
Константин Кучаев
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