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Сегодня, 13:48

Агент Лесового — о возможном срыве сделки по выкупу: «Маккаби» примет окончательное решение в конце сезона»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Шахар Гринберг, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» (Хайфа) Даниила Лесового, отреагировал на информацию о возможном срыве сделки по выкупу футболиста у «Динамо».

«У Хайфы есть выбор, и в конце сезона они смогут принять окончательное решение в соответствии с условиями контрактов между «Маккаби» и «Динамо», — сказал Гринберг «СЭ».

Ранее стало известно, что «Маккаби» не планирует выкупать Лесового после окончания аренды.

Лесовой был арендован «Маккаби» в феврале 2024 года. На его счету 9 матчей за команду и ни одного результативного действия.

«Маккаби» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Израиля, отставая от лидирующего «Маккаби» из Тель-Авива на 10 очков за девять туров до окончания сезона.

Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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