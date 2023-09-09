Агент Ловата рассказал о безуспешных переговорах с ЦСКА

Агент защитника «Слована» Лукаса Ловата Леонардо Корначини высказался о продвижении в переговорах с московским ЦСКА.

«В переговорах с ЦСКА нет никакого продвижения. У нас нет соглашения ни с одним клубом. Нам с Ловатом нравится Россия, и я уверен, что это был бы хороший шаг в его карьере, но пока ничего нового. Сейчас мы ведем переговоры с другим клубом из Турции. Скорее всего, туда Ловат перейдет уже в статусе свободного агента», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Ловат выступает за «Слован» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 9 матчей во всех турнирах, в которых отдал 3 результативные передачи.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.