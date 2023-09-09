Агент сообщил, что ЦСКА интересовался защитником «Атлетико Минейро» Араной

Агент Гильерме Араны Луис Гарсия рассказал «СЭ», что ЦСКА интересовался этим летом защитником «Атлетико Минейро», но бразильский клуб не захотел расставаться с игроком.

«У ЦСКА был интерес к Аране, но «Атлетико Минейро» не захотел отпускать игрока и начинать переговоры. Есть вероятность, что защитник перейдет в ЦСКА в этом году? Думаю, что нет», — сказал Гарсия «СЭ».

Арана выступает за «Атлетико Минейро» с января 2020 года. Он провел за клуб 155 матчей, забил 14 голов и отдал 24 ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 10 миллионов евро.