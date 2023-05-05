Агент Маркова: «Сейчас травма Женю уже не беспокоит. Надеюсь, что с «Ростовом» он попадет в заявку»

Сегодня, 21:53
Андрей Талаев, агент нападающего «Факела» Евгения Маркова, рассказал о восстановлении футболиста от травмы.
«Женя уже тренируется, но пока с ограничениями. Радует, что сейчас травма его уже не беспокоит. В команду пришел новый тренер. Надеюсь, что с «Ростовом» Женя попадет в заявку, и новый главный тренер, может быть, выпустит его на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.
Марков получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:1). У футболиста диагностировали повреждение задней поверхности левого бедра.