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Сегодня, 17:52

Агент Мирзова: «Пока не общались с «Химками» о новом контракте»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Химок» Резиуана Мирзова ответил «СЭ» на вопрос о том, идут ли переговоры о продлении контракта футболиста с клубом. Текущее соглашение действует до конца сезона-2022/23.

«Химки» и Резуан решают задачу, чтобы остаться в РПЛ. Дальше будет видно. Пока что мы о новом контракте не разговаривали", — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2022/23 29-летний Мирзов провел за «Химки» 21 матч во всех турниирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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