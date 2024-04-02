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2 апреля, 18:01

Агент Николсона рассказал о будущем игрока в «Спартаке»

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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, выступающего на правах аренды в «Клермоне», рассказал о будущем своего клиента.

«Со «Спартаком» все ясно — у нас всегда были прекрасные отношения с клубом. В любом случае, тема будущего Шамара может возникнуть только после конца сезона», — приводит слова Портеги Metaratings.ru.

Николсон перешел в «Клермон» 1 сентября. Аренда футболиста рассчитана до конца сезона-2023/24. За французский клуб 27-летний форвард сыграл 24 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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