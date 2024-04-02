Агент Николсона рассказал о будущем игрока в «Спартаке»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, выступающего на правах аренды в «Клермоне», рассказал о будущем своего клиента.

«Со «Спартаком» все ясно — у нас всегда были прекрасные отношения с клубом. В любом случае, тема будущего Шамара может возникнуть только после конца сезона», — приводит слова Портеги Metaratings.ru.

Николсон перешел в «Клермон» 1 сентября. Аренда футболиста рассчитана до конца сезона-2023/24. За французский клуб 27-летний форвард сыграл 24 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.