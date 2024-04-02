Аршавин назвал Карпина единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин может заменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Было бы интересно посмотреть на Карпина в «Спартаке»? Да. Он единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить?» — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Карпин ранее уже тренировал «Спартак» — с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. В 2017 году он возглавил «Ростов». Летом 2021 года Карпин покинул клуб, когда возглавил сборную России, но меньше года спустя вернулся к работе с ростовчанами и начал совмещать посты.

После 21 матча «Спартак» (32 очка) занимает шестое место в РПЛ. «Ростов» (30) идет девятым в турнирной таблице.