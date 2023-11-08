Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:13

Агент Ренана высказался о вызове футболиста в олимпийскую сборную Бразилии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о вызове футболиста в олимпийскую сборную Бразилии.

«Вызов Ренана в олимпийскую сборную — это очень здорово. Я уверен, если он хорошо себя проявит в олимпийской сборной, то в ближайшие годы будет вызываться и в главную», — приводит слова Ренана Metaratings.ru.

Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В текущем сезоне в его активе 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-esli-renan-proyavit-sebya-v-olimpiiskoi-sbornoi-brazilii-to-budet-vyzyvatsya-i-v-glavnuyu-303359/
Футбол
РПЛ
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
Роберт Ренан
1
0
Читайте также
Олимпийская чемпионка Роднина отреагировала на «дело Валиевой» неожиданными словами
Эрлин Холанн встречается с футболисткой
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Заика считает, что результаты «Сочи» улучшились за счет изменения отношения футболистов

Губерниев не согласен со словами Аршавина о российских футболистах: «Надо рисковать»