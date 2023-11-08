Агент Ренана высказался о вызове футболиста в олимпийскую сборную Бразилии

Футбольный агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о вызове футболиста в олимпийскую сборную Бразилии.

«Вызов Ренана в олимпийскую сборную — это очень здорово. Я уверен, если он хорошо себя проявит в олимпийской сборной, то в ближайшие годы будет вызываться и в главную», — приводит слова Ренана Metaratings.ru.

Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В текущем сезоне в его активе 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.