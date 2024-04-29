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Сегодня, 17:49

Агент Сафонов оценил игру Тюкавина в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что думает об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Нападающий забил победный мяч в матче 26-го тура против «Зенита» (1:0).

«Костя забил породистый гол, сделал свою работу. Хороший гол, он мог еще и забивать. Костя всегда выходит заряженным на каждую игру. В этом сезоне он показывает отличную игру. Собака лает, караван идет», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В этом сезоне 21-летний Тюкавин провел 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 15 голами и 9 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-v-e-tom-sezone-kostya-pokazy-vaet-otlichnuyu-igru-on-vsegda-zaryazhen/
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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