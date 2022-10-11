Агент Щенникова: «Георгий всегда готов играть за ЦСКА»

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Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока.
«Контракт с ЦСКА у Щенникова заканчивается летом. Будет встреча с руководством клуба, услышим их предложение. Не сомневаюсь, что Георгию предложат новый контракт. В ЦСКА всегда с уважением относятся к воспитанникам. Особенно к Щенникому, который, как и Акинфеев, прошел всю академию, начиная с шести лет. Георгий всегда готов играть за ЦСКА, если позволит здоровье», — сказал Пушкин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
31-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне защитник принял участие в двух матчах за армейцев. Контракт игрока с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает Щенникова в 1,2 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования