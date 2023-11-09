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Сегодня, 16:20

Агент Селюк: «Если Черевченко придет в «Спартак», он первым делом возьмет туда Гогуа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Истиклола» Седрика Гогуа, хочет, чтобы его клиент вернулся в РПЛ.

«Я хочу, чтобы Седрик вернулся в чемпионат России. Чтобы он доказал всем балаболам, которые поливали его грязью, что он отличный защитник. Игорь Черевченко (главный тренер «Истиклола») дает о нем только положительные отзывы, потому что это хороший специалист, который видит профессиональные качества в игроке. Уверен, что даже если Черевченко сейчас придет в «Спартак», он первым делом возьмет туда Гогуа», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

29-летний ивуариец выступал в России за «СКА-Хабаровск», «Тамбов», ЦСКА и «Ротор». В феврале Гогуа проходил просмотр в расположении «Химок» на сборах в Турции. После этого он подписал контракт с «Истиклолом».

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Черевченко
Седрик Гогуа
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
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