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Сегодня, 15:44

Мор спрогнозировал крупную победу «Локомотива» над «Ахматом»

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Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом», который состоится 11 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Я думаю, что железнодорожники порвут соперника, особенно учитывая то, как сейчас играют грозненцы. Все знают, что в целом это сильная команда, но не может же «Локомотив» постоянно дома не побеждать. Я думаю, что в этом матче их прорвет, учитывая текущее состояние «Ахмата», — цитирует Мора «РБ Спорт». — «Локомотив» — хорошая команда, мотивация будет зашкаливать. Уже пора побеждать, это последний матч перед отъездом игроков в сборную. Был недельный цикл подготовки, никто не играл и не уставший. Москвичи выиграют крупно».

После 14 туров «Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко, «Ахмат» с 12 очками идет на 14-й позиции.

Источник: РБ Спорт
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