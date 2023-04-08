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Сегодня, 20:15

Агент Соу счиатает, что футболисту и «Ростову» лучше быть порознь

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Луиджи Соррентино прокомментировал успехи нападающего «Ростова» Али Соу в Турции.

«Ранее у Али был великолепный сезон в Болгарии, но если судить с сегодняшним матчем, возможно, сезон в «Анкарагюджю» действительно лучший в его карьере. За ним следят многие клубы, его имя на карандаше у скаутов, но на данный момент мы пока не знаем ничего по поводу будущего Али. Конкретных предложений по нему не поступало. Что говорят в «Ростове»? Даже не знаю, мы с ними не общались. Но дела идут отлично не только у Али, я видел, что «Ростов» в этом сезоне также выступает отлично. Возможно, будет лучше, если Али и «Ростов» продолжат порознь, не вместе. Это лишь взгляд со стороны, потому что таких сезонов «Ростов» долго не выдавал», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Али Соу провел 26 матчей в составе «Анкарагюджю», забил 12 голов, отдал три результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,7 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sou-vozmozhno-rostovu-i-ali-luchshe-by-t-porozn/
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