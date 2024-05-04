Гол Сутера принес «Ванкуверу» победу над «Нэшвиллом», «Кэнакс» вышли во второй раунд плей-офф

Сегодня, 04:49
«Ванкувер» переиграл «Нэшвилл» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 1:0. «Кэнакс» выиграли серию — 4-2.
Единственную шайбу забросил Пиюс Сутер на 19-й минуте третьего периода.
Во втором раунде «Ванкувер» сыграет против «Эдмонтона», который в первом раунде переиграл «Лос-Анджелес» (4-1).
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Сутер — 2 (Босер, Петтерссон), 58:21 — 0:1.
Вратари: Сарос (58:54) — Силов.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 28 (6+13+9) — 29 (5+12+12).
Наши: — - Задоров (20.27/1/+1), Михеев (10.17/2/0).
4 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17682 зрителя.
Счет в серии: 2-4