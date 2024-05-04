Гол Сутера принес «Ванкуверу» победу над «Нэшвиллом», «Кэнакс» вышли во второй раунд плей-офф

«Ванкувер» переиграл «Нэшвилл» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 1:0. «Кэнакс» выиграли серию — 4-2. Единственную шайбу забросил Пиюс Сутер на 19-й минуте третьего периода. Во втором раунде «Ванкувер» сыграет против «Эдмонтона», который в первом раунде переиграл «Лос-Анджелес» (4-1). НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч «Нэшвилл» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Сутер — 2 (Босер, Петтерссон), 58:21 — 0:1. Вратари: Сарос (58:54) — Силов. Штраф: 2 — 8. Броски: 28 (6+13+9) — 29 (5+12+12). Наши: — - Задоров (20.27/1/+1), Михеев (10.17/2/0). 4 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17682 зрителя. Счет в серии: 2-4