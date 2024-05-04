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Сегодня, 04:49

Гол Сутера принес «Ванкуверу» победу над «Нэшвиллом», «Кэнакс» вышли во второй раунд плей-офф

Евгений Козинов
Корреспондент
Шестой матч Нэшвилл — Ванкувер (0:1).
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» переиграл «Нэшвилл» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 1:0. «Кэнакс» выиграли серию — 4-2.

Единственную шайбу забросил Пиюс Сутер на 19-й минуте третьего периода.

Во втором раунде «Ванкувер» сыграет против «Эдмонтона», который в первом раунде переиграл «Лос-Анджелес» (4-1).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Сутер — 2 (Босер, Петтерссон), 58:21 — 0:1.

Вратари: Сарос (58:54) — Силов.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 28 (6+13+9) — 29 (5+12+12).

Наши: — - Задоров (20.27/1/+1), Михеев (10.17/2/0).

4 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17682 зрителя.

Счет в серии: 2-4

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