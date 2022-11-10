Агент Сычевого высказался об интересе к нападающему со стороны «Торпедо» и «Краснодара»

10 ноября, 15:47
Агент Андрей Талаев, представляющий интерес нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны «Краснодара» и «Торпедо».
«Сейчас это нечего обсуждать. Он продлил контракт с «Оренбургом». Разговоры на то и разговоры. Конкретного предложения в клубе не лежит. Значит, это не имеет смысла», — сказал Талаев «СЭ».
9 ноября «Оренбург» объявил о продлении контракта с Сычевым до 31 декабря 2024 года. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 с 11 голами в 14 играх.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования