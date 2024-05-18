Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Статьи
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:15

Соболенко капитулировала в финале Рима. Белоруска все дальше от звания первой ракетки мира

Соболенко проиграла Свентек в финале турнира WTA-1000 в Риме
Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко проиграла Иге Свентек.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Арина разгромно проиграла польской теннисистке Иге Свентек.

WTA 1000. Рим. Финал
Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:2, 6:3

Второй подряд финал турниров WTA 1000 между первой ракеткой мира Игой Свентек и второй теннисисткой планеты Ариной Соболенко вновь завершился победой польской теннисистки. Причем если на быстром грунте Мадрида Арина была очень близка к победе, то на медленном центральном корте Рима взяла у Свентек только пять геймов.

Победа над болезнью и болью в спине

Буквально две недели назад Свентек и Соболенко встречались в решающем матче предыдущего «тысячника» в Мадриде. Причем та встреча получилась очень драматичной, продолжалась три сета и более трех часов, завершившись в пользу польской теннисистки 7:5, 4:6, 7:6. По ходу того финала Ига отыграла три матчбола, а благодаря титулу заметно увеличила отрыв от главной преследовательницы в рейтинге WTA до почти трех с половиной тысяч очков.

Теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Естественно, Арина мечтала о реванше, который в столице Италии был возможен только в финале. Понятно, что до решающего матча белоруске еще требовалось дойти. И она была очень близка от вылета еще по ходу встречи четвертого круга с украинкой Элиной Свитолиной, умудрившись отыграть три матчбола. Соболенко выиграла ту встречу 4:6, 6:1, 7:6. Однако казалось, что даже победа ничего не изменит, ведь Арина явно испытывала сложности со здоровьем, доигрывая концовку на морально-волевых. На четвертьфинал она могла просто не выйти. Но она не только вышла, но и в игре с Еленой Остапенко из Латвии, и в полуфинальной встрече с американкой Даниэль Коллинз не проиграла ни сета.

Арина Соболенко. Соболенко осталась без хет-трика в Мадриде. Белоруска упустила матчболы в марафонском финале

Перед финалом она рассказала, что удивлена своим выступлением в Риме. Дело в том, что после Мадрида она заболела, потом еще у нее начались боли в спине. К счастью, день отдыха после игры со Свитолиной пошел на пользу, как и специальные процедуры для лечения поясницы. «Это была сумасшедшая травма. Думала, что Рим для меня закончился. Но мы с физиотерапевтами отлично поработали, они прекрасные специалисты. Очень благодарна, что они помогли мне выстоять и решить проблему», — рассказала Соболенко на пресс-конференции перед финалом.

Она также добавила, что поражение в Мадриде от Свентек было очень обидным, и сильно ее задело. Пообещав сделать все, дабы взять реванш: «Если в этот раз дойду до матчбола, сыграю чуть агрессивнее. Рискну. Буду доверять себе и атаковать, вместо того чтобы просто держать мяч в игре. Не собираюсь осторожничать». В свою очередь, Ига сообщила, что не собирается думать о матче в Мадриде и вообще хочет забыть о прошлом и сосредоточиться на настоящем.

Теннисистка Ига Свентек
Ига Свентек.
Фото Reuters

Отставание в рейтинге стало гигантским

До финала в столице Италии она дошла очень уверенно, не отдав ни одного сета. И также начала стартовую партию против Соболенко. Пока Арина пыталась задавить ее мощью ударов, польская теннисистка спокойно защищалась. И либо дожидалась ошибки соперницы, либо огрызалась острой контратакой. В третьем гейме первой партии она сделала брейк, в седьмом гейме — еще один. А ее подача подвисла только разок за сет — в четвертом гейме белоруска добралась до «ровно». Партию Свентек взяла 6:2, причем выиграла почти в два раза больше розыгрышей — 30 против 16. К тому же Соболенко очень плохо действовала не только на второй подаче, но и на первой. Ей явно не нравилась игра, она пару раз расстроено бросала ракетки на свою скамейку, в том числе и по окончании сета.

Арина Соболенко. Соболенко разбила ракетку после поражения. И получила упреки за отказ приветствовать украинку

Возможно, таким образом она пыталась вернуть свой ритм. И дебют второй партии обнадежил. Мощь никуда не исчезла, зато стабильность повысилась, что позитивно для Арины отразилось на характере игры. Она дважды легко взяла свою подачу, а на чужой во втором гейме имела пять брейк-пойнтов. Реализовать не удалось, однако в четвертом гейме на подаче Свентек вновь появились хорошие шансы при 15:40. Но и тут белоруска сыграла слишком небрежно, а ее соперница — безошибочно. Как следствие, Ига удержала свою подачу, а при 3:3 воспользовалась ошибками Соболенко и сделала брейк. После чего Арина явно надломилась психологически, отдав и два следующих гейма, а с ними сет и матч.

Таким образом, перед «Ролан Гаррос» Свентек может не беспокоиться о лидерстве в рейтинге. Даже раннее поражение на Открытом чемпионате Франции не лишит ее первой строчки. Благодаря четырем титулам в январе-мае, включая три «тысячника», она уверенно возглавила чемпионскую гонку 2024 года, а в рейтинге опережает Соболенко уже на 3557 очков. Если Арина хочет побороться за звание первой ракетки мира по итогам года, ей необходимо срочно прибавлять. Впрочем, это касается и остальных конкуренток польки — Елены Рыбакиной из Казахстана, отказавшейся от защиты титула в Риме из-за болезни, и американки Кори Гауфф.

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
3
Обсудить
Читайте также
Биография Джейка Пола: жизнь и карьера блогера и боксера
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
СМИ сообщили о запуске дрона с флагом РФ над Рейхстагом в День Победы
Эйфория по Станковичу, несвобода Промеса, два защитника на покупку и чистка состава. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Во Франции указали на взрывной рост российской экономики
Опубликованы кадры с места убийства девушки в Екатеринбурге
Популярное видео
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Склонял девушек к интимным связям». Теннисистка отсудила 9 миллионов долларов у федерации