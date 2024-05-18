Соболенко капитулировала в финале Рима. Белоруска все дальше от звания первой ракетки мира

Арина разгромно проиграла польской теннисистке Иге Свентек.

WTA 1000. Рим. Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:2, 6:3

Второй подряд финал турниров WTA 1000 между первой ракеткой мира Игой Свентек и второй теннисисткой планеты Ариной Соболенко вновь завершился победой польской теннисистки. Причем если на быстром грунте Мадрида Арина была очень близка к победе, то на медленном центральном корте Рима взяла у Свентек только пять геймов.

Победа над болезнью и болью в спине

Буквально две недели назад Свентек и Соболенко встречались в решающем матче предыдущего «тысячника» в Мадриде. Причем та встреча получилась очень драматичной, продолжалась три сета и более трех часов, завершившись в пользу польской теннисистки 7:5, 4:6, 7:6. По ходу того финала Ига отыграла три матчбола, а благодаря титулу заметно увеличила отрыв от главной преследовательницы в рейтинге WTA до почти трех с половиной тысяч очков.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Естественно, Арина мечтала о реванше, который в столице Италии был возможен только в финале. Понятно, что до решающего матча белоруске еще требовалось дойти. И она была очень близка от вылета еще по ходу встречи четвертого круга с украинкой Элиной Свитолиной, умудрившись отыграть три матчбола. Соболенко выиграла ту встречу 4:6, 6:1, 7:6. Однако казалось, что даже победа ничего не изменит, ведь Арина явно испытывала сложности со здоровьем, доигрывая концовку на морально-волевых. На четвертьфинал она могла просто не выйти. Но она не только вышла, но и в игре с Еленой Остапенко из Латвии, и в полуфинальной встрече с американкой Даниэль Коллинз не проиграла ни сета.

Перед финалом она рассказала, что удивлена своим выступлением в Риме. Дело в том, что после Мадрида она заболела, потом еще у нее начались боли в спине. К счастью, день отдыха после игры со Свитолиной пошел на пользу, как и специальные процедуры для лечения поясницы. «Это была сумасшедшая травма. Думала, что Рим для меня закончился. Но мы с физиотерапевтами отлично поработали, они прекрасные специалисты. Очень благодарна, что они помогли мне выстоять и решить проблему», — рассказала Соболенко на пресс-конференции перед финалом.

Она также добавила, что поражение в Мадриде от Свентек было очень обидным, и сильно ее задело. Пообещав сделать все, дабы взять реванш: «Если в этот раз дойду до матчбола, сыграю чуть агрессивнее. Рискну. Буду доверять себе и атаковать, вместо того чтобы просто держать мяч в игре. Не собираюсь осторожничать». В свою очередь, Ига сообщила, что не собирается думать о матче в Мадриде и вообще хочет забыть о прошлом и сосредоточиться на настоящем.

Ига Свентек. Фото Reuters

Отставание в рейтинге стало гигантским

До финала в столице Италии она дошла очень уверенно, не отдав ни одного сета. И также начала стартовую партию против Соболенко. Пока Арина пыталась задавить ее мощью ударов, польская теннисистка спокойно защищалась. И либо дожидалась ошибки соперницы, либо огрызалась острой контратакой. В третьем гейме первой партии она сделала брейк, в седьмом гейме — еще один. А ее подача подвисла только разок за сет — в четвертом гейме белоруска добралась до «ровно». Партию Свентек взяла 6:2, причем выиграла почти в два раза больше розыгрышей — 30 против 16. К тому же Соболенко очень плохо действовала не только на второй подаче, но и на первой. Ей явно не нравилась игра, она пару раз расстроено бросала ракетки на свою скамейку, в том числе и по окончании сета.

Возможно, таким образом она пыталась вернуть свой ритм. И дебют второй партии обнадежил. Мощь никуда не исчезла, зато стабильность повысилась, что позитивно для Арины отразилось на характере игры. Она дважды легко взяла свою подачу, а на чужой во втором гейме имела пять брейк-пойнтов. Реализовать не удалось, однако в четвертом гейме на подаче Свентек вновь появились хорошие шансы при 15:40. Но и тут белоруска сыграла слишком небрежно, а ее соперница — безошибочно. Как следствие, Ига удержала свою подачу, а при 3:3 воспользовалась ошибками Соболенко и сделала брейк. После чего Арина явно надломилась психологически, отдав и два следующих гейма, а с ними сет и матч.

Таким образом, перед «Ролан Гаррос» Свентек может не беспокоиться о лидерстве в рейтинге. Даже раннее поражение на Открытом чемпионате Франции не лишит ее первой строчки. Благодаря четырем титулам в январе-мае, включая три «тысячника», она уверенно возглавила чемпионскую гонку 2024 года, а в рейтинге опережает Соболенко уже на 3557 очков. Если Арина хочет побороться за звание первой ракетки мира по итогам года, ей необходимо срочно прибавлять. Впрочем, это касается и остальных конкуренток польки — Елены Рыбакиной из Казахстана, отказавшейся от защиты титула в Риме из-за болезни, и американки Кори Гауфф.